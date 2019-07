Une étudiante primée pour l'invention d'une chaise contre le "manspreading"

Le prix Belmond, prix national récompensant des idées novatrices, lui a ainsi été remis pour son travail intitulé "Une solution au manspreading" (contraction de "man", homme, et "spreading", étalement). Le jury a estimé que la conception de la jeune femme était "audacieuse et pragmatique, explorant le rôle important du design d’informer sur les questions de l’espace, du comportement des personnes et sur la société d’aujourd’hui."