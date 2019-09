Infox : un conducteur turc arrêté ?

INFO / INFOX - Christopher Quarez a décrypté pour nous les informations et les rumeurs qui animent la toile.

Une vidéo a enflammé la toile depuis samedi dernier. La séquence montre un policier français qui contrôle un véhicule. L'échange a commencé le plus cordialement possible, puis la suite de la conversation est devenue plutôt inattendue, car le policier s'est penché sur les origines turques du conducteur. Le ton va monter et vite tourner au vinaigre. Après avoir été partagée plusieurs fois, un site a fait marche arrière en affirmant que la vidéo s'avère être un canular. L'association "Mobilisation des Policiers en Colère" a d'ailleurs mené une traque pour démontrer des failles, notamment sur l'uniforme du policier.



Ce samedi 7 septembre 2019, Christopher Quarez dans la chronique "Info/Infox", nous parle d'un canular sur un contrôle de police. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.