Insolite : boire un verre aux toilettes !

JT 20H - La mairie de Londres s'est longtemps demandée ce qu'elle pouvait bien faire de ses vieilles toilettes publiques. L'une d'entre elles est devenue l'un des bars les plus branchés de la capitale britannique.

En tout, il reste plus de 2 000 toilettes publiques à l'ancienne dans tout le Royaume-Uni. Plus d'une centaine ont été transformées en café, cabarets, ou encore en galeries d'art. À Londres, l'une des capitales les plus chères au monde, on exploite le moindre mètre carré. Une d'entre elles a été transformée en bar. À l'intérieur, le propriétaire a tout conservé, la mosaïque au sol, les vitraux, la faïence au mur et l'humour anglais. Une reconversion pour le moins inattendue.



