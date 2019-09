Insolite : la colo de l'espace

JT 20H - Mise en situation, entraînement, simulation, ... Dans un camp spatial aux États-Unis, tout a été prévu pour que les enfants puissent s'approcher au plus près de la réalité de la vie d'un astronaute.

La conquête de l'espace a toujours fasciné l'humanité. Cet engouement se retrouve aussi chez les plus jeunes. Aux États-Unis, des colonies de vacances spécialisées sont prises d'assaut. Dans un camp spatial, ils sont tous ou presque de vrais astronautes avec un équipement complet, de la combinaison au casque pour approcher au plus près de la vie en orbite.



