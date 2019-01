Insolite : quand les adultes détournent les livres pour enfants

Des écrivains ont décidé de surfer sur la vague de la nostalgie. Ils ont ainsi parodié nos héros d'enfance pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes lecteurs maintenant devenus adultes. Les "Monsieur Madame", "Le Club des cinq" et même "Tintin" sont de retour pour de nouvelles aventures inédites... sous la forme de parodies.



