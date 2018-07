Insolite : en pleine interview en direct, son chat décide de lui faire un gros câlin

Un peu d'insolite le temps d'une interview au sérieux papal sur la crise politique en Pologne autour de la Cour suprême. En effet, la présidente de la cour, Malgorzata Gersdorf, refuse de quitter son poste, alors que le président Andrzej Duda lui a envoyé une lettre pour lui signifier qu'elle était à la retraite.





Les conservateurs du parti Droit et Justice (PiS) expliquent leurs réformes par la nécessité d'améliorer l'efficacité des tribunaux et de combattre la "caste corrompue des juges" ancrée selon eux dans le passé communiste. Le différend qui oppose une partie du milieu judiciaire au pouvoir politique se double, sur un plan plus vaste, d'un conflit entre le gouvernement conservateur polonais et la Commission européenne.





Au final, cette séquence drôlissime de l'interviewé sérieux avec son chat pas sérieux pourrait bien devenir aussi culte que celle du spécialiste de la Corée du Sud, interrompu en direct par ses enfants lors d'une interview sur la BBC.