Insolite : Walter Dintinger écrit avec son avion

Walter Dintinger est un écrivain du ciel. Le pilote, âgé de trente-six ans, trace des lettres à trois mille mètres d'altitude dans le sillage de son avion. Il est le seul aviateur européen capable de pratiquer la discipline du skywriting. Dintinger rêve dorénavant de faire voyager sa plume et écrire sur les plus beaux tableaux du monde.



