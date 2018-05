Iran : cinq femmes déguisées assistent clandestinement à un match de foot

A l'occasion du match opposant FC Persepolis Téhéran à Sepidrood Rashd FC au stade Azadi, vendredi dernier, des femmes se sont donné la possibilité d'aller supporter leur équipe. En effet, malgré l'interdiction d'accès au stade pour la gente féminine, cinq Iraniennes déguisées en homme ont quand même réussi à s'y infiltrer incognito. Par la suite, elles ont publié des photos sur les réseaux sociaux et un mouvement des activistes intitulé "Let Iranian women enter their stadiums" s'est créé. L'objectif étant d'interpeller le président de la Fifa sur la situation.



