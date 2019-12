"J'ai attendu d'avoir faim": l’homme qui a mangé une banane à 120.000 dollars raconte son "coup artistique"

David Datuna n’est pas peu fier : en mangeant la banane qu’avait scotchée au mur l'artiste italien Maurizio Cattelan, une oeuvre vendue 120.000 dollars à la foire d'art contemporain Art Basel de Miami, il a fait sensation. Pour son geste, qu’il qualifie de "performance artistique", l’artiste d’origine géorgienne, installé aux Etats-Unis depuis 22 ans, pourrait avoir des ennuis judiciaires, mais qu’importe : il s’est targué lundi, lors d’un point presse à New York, d'être "le premier artiste à manger l'art d'un autre artiste".

S'il ne l'a jamais rencontré, il dit respecter le travail de Maurizio Cattelan, connu notamment pour ses toilettes en or 18 carats intitulées "America", dérobées en septembre dans un château anglais. "C'est un génie", qui "se moque de tout", a confié M. Datuna, mais "j'aime aussi ce que j'ai fait". "Je pense que les artistes sont là pour faire le bonheur des gens, pour leur faire plaisir. Et c'est ce que j'ai fait (...) Et puis, tout le monde attendait de voir, comment répondre à Maurizio (Cattelan)".

David Datuna reconnaît que la publicité que lui a valu sa performance à Miami ne lui fait pas de mal, même s'il affirme ne pas en avoir besoin : il a exposé à la National Portrait Gallery de Washington, a récemment ouvert un espace d'exposition dans le quartier new-yorkais de Long Island City, et n'en est pas à son premier "coup" artistique, notamment pour critiquer Donald Trump. En juin 2017, après que le président américain eut annoncé le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, il a écrit le nom TRUMP en lettres de glace sur une grande place new-yorkaise, pour souligner tant la fonte des glaces que le caractère éphémère de sa présidence.