Japan Expo 2018 : le cosplay à l'honneur

Cette édition 2018 de la Japan Expo est un vrai spectacle pour les yeux. On remarque un véritable engouement pour le cosplay. Effectivement, la plupart des personnes qui arpentent les allées sont déguisées. Elles reprennent principalement le costume de leur héros de manga préféré. Des stands spécial déguisement sont d'ailleurs à leur disposition pour ce faire. Du maquillage à la perruque, rien n'est laissé au hasard pour ressembler le plus possible à son personnage favori. Certains déguisements prennent même plus de cinq heures à réaliser.



Ce samedi 7 juillet 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous montre les stands de cosplay de la Japan Expo. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.