La belle histoire des JO : les incroyables retrouvailles d'une athlète de skeleton avec sa mère

Katie Uhlaender, dont la mère est d’origine coréenne, avait été prévenue par sa fédération que sa mère allait venir la voir lors des finales mais pas pendant les qualifications. D’où son énorme surprise quand elle a croisé du regard sa maman. "J’ai eu l’impression de tomber par terre (…) C’était une montagne russe d’émotions", a confié l’Américaine à nos confrères du Washington Post . Cette athlète, qui a failli mourir d’une maladie auto-immune en 2016, a réussi non seulement à revenir à la compétition et elle a, en plus, retrouvé une personne qui lui était chère.