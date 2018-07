Joey Chessnuta a avalé 74 hot dogs en 10 minutes !

Aux Etats-Unis, à l'heure de la Coupe du monde, le concours des plus gros mangeurs de hot dog s'est déroulé à Coney Island, à New-York. Il est considéré comme un sport et Joey Chessnut, le champion en titre, a réussi un exploit phénoménal. En effet, il a avalé 74 hot dogs en dix minutes, battant son propre record et a remporté pour la onzième fois consécutive, le trophée appelée "ceinture de moutarde". Il est comparé aux autres grands champions sportifs, et a remporté 40 000 dollars. Quid de l'entrainement de ce mangeur professionnel ?



