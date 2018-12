Où est-il et quand passera-t-il par chez vous ? Suivez en direct la tournée du père Noël

De son côté, le NORAD (le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ndlr) suit le trajet du père Noël grâce à son système de radars, de satellites et de caméras. Le site et l'application pour iOS et Android vous fournissent des informations similaires à celles du Santa Tracker de Google, de la position du traîneau au nombre de cadeaux distribués, avec en prime une représentation en 3D du père Noël et de ses cerfs. Rendez-vous également sur le compte Twitter Norad Santa. Celui-ci vous tient également informé à intervalle régulier du déroulé de cette tournée attendue par tous les enfants, petits ou grands, du monde entier.





>>> La tournée du père Noël avec le NORAD