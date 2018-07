Kylian Mbappé bientôt à Matignon ?

Un article du Gorafi Sports publié lundi a annoncé une passation de pouvoir entre Edouard Philippe et Kylian Mbappé pour mercredi prochain. Les deux intéressés se sont rencontrés dans la soirée au palais de l'Elysée lors de la réception organisée pour les Bleus après leur victoire au Mondial. Le Premier ministre a ainsi décidé de laisser planer le doute en posant tout sourire à côté de l'attaquant star des Bleus et en commentant "à mercredi".



Ce mardi 17 juillet 2018, Antoine Bourdarias, dans sa chronique "Images insolites", nous parle de la photo du Premier ministre et de Kylian Mbappé au palais de l'Elysée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.