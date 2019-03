L'actu passée au crible

Les images de terrorisme peuvent-elles encore traîner sur la toile ? La réponse est "oui". En effet, même si les contenus et les comptes sont supprimés, on les retrouve encore via quelques mots clés. Un fait qui nous amène à nous poser des questions sur le rôle des plateformes ou des réseaux sociaux sur ces actes de violence que de nombreux internautes dénoncent. Comment ça marche ? Quelles sont les mesures prises ou à prendre face à une telle situation ? Quid des images auxquelles on ne peut pas se fier sur Internet ?



Ce samedi 16 mars 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Info / Infox", nous parle des images détournées sur le web. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 16/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.