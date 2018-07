L'arbre aux 40 fruits, entre l'art et l'écologie

Comment est-ce possible nous diriez-vous ? Mais depuis des années, un professeur d'art américain a greffé branche par branche sur un tronc de prunier, une variété différente d'arbres fruitiers. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a tout simplement utilisé du scotch et de la colle pour greffer les branches entre elles. L'idée lui est venue quand l'année 2008, il a appris que le centre de recherche en agriculture devait arrêter son verger faute de financement. Il a alors décidé de le racheter pour éviter que les espèces de fruits anciens et rares ne disparaissent. Dès lors, il a construit lui-même son propre verger et a voulu créer une forme de diversité et de protection à travers cet arbre aux 40 fruits.



Ce dimanche 22 juillet 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous dévoile l'arbre aux 40 fruits. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/07/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.