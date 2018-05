L'eSport, une industrie en pleine expansion

Des jeunes joueurs du PSG eSports ont remporté le championnat Fifa 18. L'eSport étant reconnu comme une pratique sportive légale, il est possible d'avoir des contrats dans ce domaine. Cette activité, dont le marché européen représentera 905,6 millions de dollars cette année, regroupe plus de 335 de spectateurs dans le monde. Les jeunes gagnent en moyenne entre 50 et 100 000 euros par an. Que doit-on également savoir sur ce sport ? Cette activité est-elle réservée aux jeunes ?



