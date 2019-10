L'Hérault, emprisonné par des flots couleur de boue

PHOTO HEBDO - Les violents orages ayant frappé le sud du pays ont causé d'importants dégâts. La population, désarmée, est pétrifiée face à la puissance des éléments.

Cette semaine a été marquée par les intempéries survenues dans le sud du pays. Les fortes pluies et les violents orages ont laissé derrière eux des paysages noyés sous des tonnes d'eau boueuse. Pendant ce temps au Liban, près du quart de la population est descendu dans la rue pendant plusieurs jours pour dénoncer la corruption de leurs politiques. Les clichés d'un porteur d'eau, vêtu d'un costume traditionnel, au milieu des manifestants, apporte une touche anachronique et familière à une population qui a soif de changements. Découvrez également les photos de la deuxième mort symbolique du dictateur Francisco Franco et l'intronisation de Naruhito, le 126ème empereur du Japon.