L'humeur de Beaugrand : la polémique mène à tout

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Donald Trump a posté un tweet de soutien à Sean Spicer, un participant à l'émission "Dancing With the Stars". Ce dernier a été porte-parole de la Maison-Blanche durant six mois.

Le président américain a, une fois de plus, surpris tout le monde hier. Sur Twitter, Donald Trump a décidé de soutenir l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Celui-ci participe à l'émission "Dancing With the Stars". Notez qu'aux Etats-Unis, les participants au programme perçoivent au moins 125 000 dollars.



Ce mardi 15 octobre 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle du soutien de Donald Trump à Sean Spicer. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.