L'humeur de Beaugrand : la télé rend fous nos politiques

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Souvent, les politiques se lamentent du fait qu'on ne les prend plus au sérieux. Ils y sont peut-être pour quelque chose.

Si habituellement les hommes et femmes politiques arborent des mines sérieuses à la télévision, il arrive que de temps en temps, ceux-ci sont capables de n'importe quoi pour passer à l'antenne. Cécile Duflot, elle, a participé au célèbre jeu télévisé Fort Boyard pour défendre son association Oxfam France. Elle a dû passer l'épreuve du "cabinet éjectable", une expérience forte en adrénaline. On peut ainsi y voir des images de l'ex-écologiste effrayée et en larmes. Découvrez également Christophe Castaner répondant à une interview en vélo, Roseline Bachelot en crocs roses et Jack Lang dansant la queue leu-leu.



