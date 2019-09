L'humeur de Beaugrand : Michel Sardou, le dernier punk ?

Lors de son interview chez RTL hier, Michel Sardou a fait un coup de gueule qui a vite été relayé sur les réseaux sociaux. L'animateur lui a entre autres demandé ce qu'il pensait de la génération actuelle. "Je hais cette époque et ce siècle, tout m'irrite". Selon lui, la plupart des internautes sont "stupides". Mais contre toute attente, ces derniers sont d'accord avec lui. "C'était mieux avant". Par ailleurs, il a également fait part de ses avis sur les médias, et même sur les gilets jaunes.



