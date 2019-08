L'humeur de Beaugrand : Trump-Macron, la love story

Les querelles entre Emmanuel Macron et Donald Trump auraient-elles pris fin ? Pendant trois jours, le temps qu'a duré le sommet du G7, les deux chefs d'Etat ont affiché leur complicité aux yeux du monde entier. Outre les innombrables poignées de mains échangées lors d'une conférence de presse commune, le président américain a qualifié Brigitte Macron de "femme extraordinaire" et son homologue français de "leader spectaculaire". De retour aux Etats-Unis, celui-ci a publié le message "Thank you France" (merci la France) sur Twitter.



