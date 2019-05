L'idée originale de CV d'un jeune Bordelais

Alexandre Jean-Baptiste recherche un emploi en entreprise. Pour se démarquer de la concurrence, il a créé un site fusionnant les applications Yuka et LinkedIn. Baptisée YuCan, l'application permet à l'employeur intéressé de scanner le profil et de tomber en temps réel sur la fiche produit. Une motivation et un optimisme qui a permis au jeune homme de recevoir bon nombre de propositions de travail à Bordeaux et aussi à Paris.



