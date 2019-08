L'incroyable atterrissage d'un Airbus dans un champ de maïs

En Russie, les pilotes d'un avion de ligne ont réussi un atterrissage miraculeux. L'appareil venait de décoller quand des mouettes l'ont percuté. L'équipage a alors décidé d'atterrir d'urgence au milieu d'un champ de maïs, près de la piste de décollage. Parmi les 233 passagers et les membres de l'équipage, 23 personnes ont été blessées mais leurs jours ne sont pas en danger. Les deux pilotes sont considérés comme des héros.



