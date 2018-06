L'ordonnance de Bachelot : "Le dénonciateur pourra empailler un rongeur et l'accrocher ensuite sur le mur du salon"

Le maire LR du XVIIème arrondissement de Paris, Geoffroy Boulard, a initié une chasse qui ne risque pas de provoquer des poursuites des militants du collectif anti-chasse. Il suffit de signaler la présence d'un rongeur sur le site www.signalerunrat.paris ou téléphoner au 01.44.69.17.86, pour chasser gratuitement les rats. Ce serait une version moins aristocratique que la traditionnelle chasse à la courre, mais on arrivera au moins à joindre l'utile à l'agréable.



