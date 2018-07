L'ordonnance de Bachelot : "Les réseaux sociaux (...) se comportent, une fois de plus, comme un égout qui charrie le crétinisme le plus nauséabond"

Durant le Tour de France, ce week-end, un quad s'est introduit dans le circuit et a blessé gravement un cycliste, preuve d'incivisme et d'immaturité. Mais la palme revient aux deux voyous qui ont volé un camion de pompiers en pleine action de sauvetage, dans le Jura et publié leur méfait sur les réseaux sociaux. Quelle est la limite des idioties que l'on accepte sur Internet ?



