La basket la plus chère de l'histoire !

A New-York, à l'occasion de la première vente aux enchères consacrée spécialement aux baskets, une paire est sortie du lot : la "Moon Shoes". Adjugée à 392 838 euros, elle est devenue la paire de baskets la plus chère de l'histoire. Datant de 1972, cette paire de chaussures a été dessinée par Bill Bowerman, le cofondateur de Nike. Si elle coûte aussi cher, c'est parce qu'elle a été entièrement cousue à la main, et d'un. De deux, elle est la première paire de chaussures à crampons du groupe. Elle n'a jamais été portée par qui que ce soit bien qu'à la base, elle a été destinée pour les essais d'un marathon olympique.



Ce vendredi 26 juillet 2019, Jade Partouche, dans sa chronique "La surprise", nous fait découvrir la plus chère paire de baskets vendue aux enchères. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 26/07/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Moulin vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.