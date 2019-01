La chaîne humaine des gilets jaunes

Des chaînes humaines se sont formées un peu partout dans le pays ce dimanche. Ce mouvement initié par les gilets jaunes avait pour but de former une longue chaîne de personnes. Les objectifs étant de montrer que la mobilisation n'a pas baissé et qu'elle était non violente. Une carte a même été créée et envisageait des chaînes humaines géantes qui reliaient le nord et le sud ainsi que l'est et l'ouest du pays en passant par Paris. Une ambition qui, malheureusement, n'a pas été concrétisée.



