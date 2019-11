Une automobiliste interpellée alors qu'elle transportait un poney dans sa voiture sans permis

"On voit de tout dans ce métier !" Le commentaire amusé d'un porte-parole de la police nationale résume bien l'incongruité de la situation à laquelle ont fait face des policiers de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), jeudi 21 novembre. Ces derniers ont ainsi vu passer devant eux une voiture sans permis, transportant, comme passager avant... un poney, rien de moins.

Face à cette violation des règles de transport des animaux, les policiers se sont enquis de la raison de la présence de l'animal à bord du véhicule auprès de la conductrice. Cette dernière, qui avait réorganisé le véhicule "comme un mini-van", leur a expliqué qu'elle emmenait l'animal chez des enfants en situation de handicap, auprès de qui elle travaille, en tant que rééducatrice motrice fonctionnelle.

Elle était justement en train de passer un permis de conduire l'autorisant à transporter l'animal. En attendant, elle transportait l'animal, âgé d'un an, de cette façon, de sorte que "le poney rentre par l'arrière et ressort par la portière avant droite", a expliqué le policier à l'AFP. La véracité de ces explications confirmée après quelques coups de fil, et l'état de santé du poney vérifié, les agents ont décidé de ne pas la verbaliser.