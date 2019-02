La course à la Maison Blanche a commencé

La compétition pour la prochaine présidentielle américaine est lancée. Sur une quinzaine de candidats inscrits à la Primaire démocrate, toutes les générations et tous les styles sont représentés. Bernie Sanders, surnommé "papi Bernie", a débuté sa campagne et en à peine 24 heures, il a réuni plus de six millions de dollars de dons. Peter Buttigieg, lui, est un ancien militaire devenu maire de l'Indiana, et homosexuel qui convoite également la Maison Blanche. Enfin, Ronnie Kroell, un jeune streap-teaser et mannequin, qui participe à une célèbre émission de Drag Queen, a annoncé sa candidature devant une quinzaine de personnes. Sa vidéo est visible sur YouTube.



