La danse pour briser les codes

De nombreuses jeunes femmes sont victimes d'insultes et de moqueries. Mais Lizzy Howell, une Américaine de 16 ans a décidé de balayer tout cela avec une philosophie : celle de faire ce qu'elle aime. Atteinte d'obésité et d'une hypertension intra-crânienne, elle danse depuis l'âge de cinq ans. Devenue la sensation des réseaux sociaux, la ballerine est suivie par une centaine de milliers de personnes. Elle a notamment participé au clip "Youth" de Shawn Mendes et ambitionne d'aller à l'université, malgré ses problèmes de santé qui l'ont obligé à arrêter ses études.



Ce dimanche 17 février 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous raconte l'histoire d'une Américaine en surpoids qui fait de la danse classique. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.