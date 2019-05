La dernière de "Game of thrones" prend une importance majeure

La bande annonce de l'épisode qui met fin à la série "Game of thrones" a été visionnée plus de 20 millions de fois. L'épisode va être diffusé au grand public ce soir aux Etats-Unis. Les américains affirment suivant une étude, que près de onze millions de personnes ont l'intention de chômer pour ne pas manquer cet événement exceptionnel. Pour ceux qui ont été déçus par certaines scènes de la saison, une pétition a circulé, proposant sa réécriture.



Ce dimanche 19 mai 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle de la diffusion du dernier épisode de la série "Game of thrones". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/05/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.