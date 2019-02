La deuxième maire du monde est Française

Le concours des maires a été créé en 2004 par la World Mayor Fondation. Pour l'année 2018, seules les femmes étaient éligibles au World Mayor Prize. Par ailleurs, la gagnante du concours est Valeria Mancinelli, la maire d'Ancône en Italie. Et en seconde position, on retrouve Nathalie Appéré, la maire de Rennes. Une victoire qu'elle doit à sa politique du logement et son budget participatif en période des gilets jaunes. Une victoire fortement saluée par le Parti socialiste.



