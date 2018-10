La famille Fogiel, homoparentale, fait la Une

Marc-Olivier Fogiel a décidé de médiatiser sa famille homoparentale dans un article en couverture de Paris Match, une première dans tout le pays. Le journaliste de RTL et de France 3 s'affiche avec son mari, François, et leurs deux filles, Mila et Lily, dont les visages sont cachés sur tous les clichés. Ces dernières ont été conçues grâce à la GPA, une pratique interdite en France, mais autorisée dans plusieurs pays étrangers, notamment aux Etats-Unis où la démarche a été effectuée pour cette famille. Que doit-on savoir sur cet article ? Quid des réactions qu'il a suscitées ?



Ce jeudi 11 octobre 2018, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de la famille Fogiel, en Une de Paris Match.