La justice autorise le coq Maurice à chanter

JT 13H - Le tribunal correctionnel de Rochefort a rejeté ce 5 septembre 2019, la plainte des voisins du coq Maurice. Ceux-ci l'accusaient de les réveiller dès l'aube.

Sur l'île d'Oléron, un coq, prénommé Maurice, avait été poursuivi en justice pour nuisance sonore. Le tribunal correctionnel de Rochefort a tranché ce 5 septembre 2019, et l'animal peut continuer à chanter. Un vrai soulagement pour Maurice, mais aussi pour son propriétaire, Corinne Fesseau. Par ailleurs, le couple de plaignants devra payer 1 000 euros de dédommagement, ainsi que des frais de procédure. Une piqûre de rappel à ceux qui se plaignent des bruits de la campagne.



