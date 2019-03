La marche d'un député pour alerter l'exécutif

Un député de LaREM, Dimitri Houbron, a décidé d'entamer un périple à pied de Douai à Paris dimanche dernier. Avec cet acte, il veut alerter le pouvoir exécutif sur les récentes annonces qu'il juge "dangereuses" pour Douai. L'une d'elles concerne l'impact de la réforme de la SNCF, votée en juin 2018, sur sa ville. L'élu fera plus de 200 km et marchera durant cinq jours. Les internautes ont critiqué ce périple sur les réseaux sociaux, d'autant plus que la réforme du pacte ferroviaire a obtenu 452 voix pour dont 267 de la majorité et 80 voix contre.



