La Montagne de "Game of Thrones" est devenu l'homme le plus fort du monde

On ne naît pas homme le plus fort du monde, on le devient. L'Islandais Thor Björnsson, qui incarne La Montagne dans la série "Game of Thrones", l'a bien prouvé en remportant le tournoi "The World's Strongest Man" à Manille, aux Philippines. Pour décrocher ce titre, le jeune homme de 29 ans a dû affronter plusieurs athlètes dans diverses épreuves, dont une qui consiste à tracter un bus d'environ 15 tonnes sur une distance de 20 mètres. Notons que ce n'est pas le seul record qu'il a remporté dans sa vie.



