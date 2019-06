La Nasa annonce l'ouverture de la Station spatiale internationale au commerce

Le directeur financier de la Nasa, Jeff Dewit, avait annoncé vendredi l'ouverture de la Station spatiale internationale à des opportunités commerciales. Il sera désormais possible pour les astronautes privés et les entreprises de se livrer à des activités commerciales lucratives sur la capsule. Le prix du billet aller-retour serait de 58 millions d'euros, un trajet facturé à la Nasa par SpaceX et Boeing. Puis, il faudrait débourser 35 000 dollars par personne et par nuit pour l'eau et la nourriture.



Ce samedi 8 juin 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle de l'ouverture de la Station spatiale internationale au commerce. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/06/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.