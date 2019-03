La polémique des costumes offerts à Jack Lang

Jack Lang, l'ex-ministre de la Culture, fait l'objet d'une polémique lancée par l'OBS. Selon ce dernier, Jack Lang s'est fait offrir des costumes pour près de 200 000 euros entre 2013 et 2018, soit 40 000 euros d'habits par an. Son avocate a répondu à la polémique en confirmant ces chiffres. Néanmoins, elle a tenu à préciser que ces tenues étaient des cadeaux du créateur Francesco Smalto et n'ont jamais eu de contrepartie. Le styliste a seulement tenu à faire de Jack Lang l'ambassadeur de sa marque.



