La sylvothérapie ou câliner des arbres pour déstresser

La sylvothérapie est une pratique ancestrale au Japon qui consiste à améliorer son bien-être en étant en contact avec la nature, principalement les arbres. C'est devenu une tendance dont tout le monde parle. Des livres à ce sujet sont même devenus des best-sellers, comme "Les pouvoirs guérisseurs de la forêt". Pour la technique, il suffit de câliner un arbre. Mais pas n'importe lequel, privilégier un arbre qui vous inspire. Posez ensuite vos mains et votre front ou votre joue sur son écorce, et essayez d'entrer en communion avec lui pendant plusieurs minutes. Vous devriez ressentir toute son énergie et ses bienfaits.



