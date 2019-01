La tempête Gabriel affole la France, les Québécois ont encore bien ri...

La France s’était préparée à l’arrivée de la tempête Gabriel. Le phénomène météorologique a touché le Nord et l’Est du pays dans la soirée de mardi, paralysant certaines zones. Si des milliers de foyers étaient sans électricité et la circulation des transports en commun a été interrompue, la tempête a été moins forte que prévue. A Paris, on a observé des chutes de neige de 4cm, tandis que d'autres régions ont été concernées par 10 à 15 cm d'une neige lourde et glissante.





Des images d'une France (légèrement) enneigée qui ont beaucoup amusé nos amis Québécois. Sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à partager des photos des paysages canadiens recouverts de neige, comparés aux intempéries françaises. Car à Montréal, les températures oscillent actuellement entre -8 et -18 degrés et le manteau est bien plus conséquent que les quelques malheureux centimètres qui ont saupoudré la France mercredi.