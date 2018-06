La traversée de l'Hudson River en "paddleboard"

A New York, un homme en costume cravate a traversé l'Hudson River sur une planche en pagayant. La scène a été filmée par des passagers d'un bateau et a été partagée sur les réseaux sociaux. Les médias américains ont diffusé en boucle les images et sont partis à sa recherche pour l'interviewer. Scott Hult, un comédien du New Jersey, a annoncé qu'il avait un rendez-vous un entretien pour une embauche et que c'était la solution qui lui permettait d'arriver à l'heure.



Ce mardi 26 juin 2018, Benjamin Cruad, dans sa chronique "La surprise", nous parle d'une traversée insolite de l'Hudson River, debout sur une planche. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du26/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.