La vidéo de promotion du Carrefour de Cherbourg devient virale

Pour communiquer, il faut être ridicule. Ce ne sont sûrement pas les employés du Carrefour de Cherbourg qui vous diront le contraire. En effet, ils ont tourné une vidéo dans laquelle ils vantent les promotions et les services du magasin avec un semblant de rap. Et pour vous dire, le résultat est plus ridicule qu'attrayant. Toutefois, le "spot publicitaire" a fait le buzz : il a atteint le million de vues. Une prouesse que Carrefour France n'a pas réussi à faire. A vu de ce succès, ils ont posté deux autres vidéos toutes aussi gênantes que la première. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre enseigne a décidé de faire pareil.



