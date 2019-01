Le 10 years challenge du réchauffement climatique

Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est mis au 10 years challenge. Et même les associations comme Greenpeace ou WWF se sont prêtées au jeu. Les photos postées par ces dernières sont d'ailleurs sidérantes. Elles montrent les impacts importants du réchauffement climatique sur notre planète. A découvrir également : la chanson publiée par une internaute à propos du Grand débat national et l'opération anti-Brexit menée par une pizzeria en Grande-Bretagne.



Ce samedi 19 janvier 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle du 10 years challenge sur Facebook, d'une chanson inspirée du Grand débat national et de l'opération anti-Brexit d'une pizzeria au Royaume-Uni. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.