Le basketteur Tony Parker rachète la station de ski de Villard-de-Lans

Tony Parker et ses associés de Infinity Nine Mountain, parmi lesquels figurent aussi Nicolas Batum, l'actuel coéquipier de Tony Parker aux Charlotte Hornets, et Marie-Sophie Obama, présidente de l'ASVEL féminin, rachètent 76,9% de la SEVLC à ses propriétaires historiques, les frères Victor et Daniel Huillier, 89 et 91 ans.





La maire de Villard-de-Lans, Chantal Carlioz, a fait part de son "émotion" à voir les Huillier, "pionniers qui y sont allés avec leurs tripes" pour édifier la station, "transmettre le flambeau à quelqu'un qui représente l'histoire du sport français, aux côtés de Zidane ou Killy". "Ils vont faire ça avec la tête et le coeur", a renchéri le maire de Corrençon-en-Vercors Thomas Guillet.





Via la société Infinity Nine Mountain, Tony Parker se retrouve à la tête de 22 remontées mécaniques, employant une centaine de personnes en saison et une vingtaine à l'année. La société comprend aussi deux restaurants, pour un chiffre d'affaires total de sept à huit millions d'euros par an, selon une source proche du dossier.





Le montant du rachat n'a pas été précisé. Il est "inférieur à dix millions d'euros", selon la même source.