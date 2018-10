Le Brexfit, le sport pour les anti-Brexit

Une salle de gym lance un tout nouveau programme à Londres : le Brexfit. Selon Marc Diaper, PDG de Gymbox et créateur du concept, l'initiative a été prise suite à un sondage auprès des abonnés. Il semblerait en effet que les Anglais soient plus énervés par le Brexit que par le prix des loyers et le retard des trains. Les clients ont le choix : s'en prendre à Boris Johnson, à Jean-Claude Junker ou à Theresa May. Si vous avez d'autres sources d'énervement, vous pouvez tenter le punching ball chez vous, en y collant des images de votre choix puisque ça marche apparemment.



Ce mercredi 3 octobre 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous présente le "Brexfit", un nouveau programme de sport lancé à Londres. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.