Le burger à la tarentule, de l'exotisme dans l'assiette

Un restaurant en Caroline du Nord sert un hamburger à la tarentule rôtie à 30 dollars et propose le "Tarentula Challenge" pour ce mois d'avril. Un système de loterie permet aux plus chanceux d'y goûter et ceux qui réussissent à terminer leur plat obtiennent un tee-shirt. Plus étonnant encore, les clients sont loin d'être choqués, car le gérant a déjà proposé dans le passé un hamburger au python, à la tortue, à l'alligator, et même à l'iguane.



