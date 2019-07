Le CETA crée la polémique sur la toile

Le CETA est un accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Il prévoit une réduction des droits de douane pour favoriser les échanges et une harmonisation entre les deux continents. Par ailleurs, ce traité de libre-échange fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment concernant le vote de sa ratification. En effet, des peurs et des rumeurs ont émergé sur la toile à l'image du fait qu'elle favoriserait l'importation de bœufs aux hormones, ce qui est totalement faux. Autres sujets : l'alimentation animale, car il semblerait que le CETA permette l'importation de viandes aux farines animales et aux antibiotiques. Quid de la véracité de ces informations ?



Ce samedi 27 juillet 2019, Solenn Riou dans la chronique "Info/Infox", nous parle de la polémique autour du CETA. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.