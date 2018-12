Le Château de Versailles lui interdit l'entrée pour "tenue incorrecte", elle réplique sur les réseaux sociaux

"Après avoir fait trois heures de queue et alors qu'on avait acheté nos billets, on m'a dit que les déguisements, les costumes étaient interdits au château de Versailles. J'ai répondu que ce n'était pas un déguisement mais ma garde-robe. On m'a alors laissé franchir une première porte. Mais à la deuxième, on ne m'a pas laissé passer en dépit du fait que j'ai encore expliqué de long en large que ce n'était pas un déguisement mais ma garde-robe, que je n'avais rien d'autre", raconte-t-elle à La Nouvelle République. La jeune femme, originaire d'Indre-et-Loire, partage alors sa mésaventure sur la page Facebook de sa marque, se disant "triste en tant que citoyenne et grande amoureuse de la culture que certains lieux et musées publics puissent interdire l'accès à ceux qui se présentent à eux en fonction de leur sexe et de leurs vêtements".