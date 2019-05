Le flashmob des gendarmes de Saint-Etienne

La gendarmerie de la Loire a relevé un sacré défi mercredi à 14 heures : celui de réaliser un flashmob. Il s'agissait d'une grande chorégraphie mélangeant 500 enfants et 40 gendarmes de Saint-Etienne, sur des chansons de Queen et des Beatles. L'histoire est partie d'un tweet de la gendarmerie partagé plus de 1 000 fois sur le réseau social depuis le soir de Noël 2018. Après plusieurs mois de répétitions, ils ont décidé de montrer leur performance au stade Geoffroy-Guichard.



Ce jeudi 23 mai 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "La surprise", nous offre un extrait du flashmob des gendarmes de Saint-Etienne. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.